Głogowianie wzięli rewanż. SPS Chrobry Głogów pokonał Astrę Nowa Sól

Siatkarze SPS-u Chrobry Głogów przed meczem z ekipą z Nowej Soli byli w bojowych nastrojach. W końcu były to tak właściwie derby regionu, a poprzednie starcie zespołu z Głogowa z ekipą z sąsiedniego miasta zakończyło się przegraną głogowian. Królewscy chcieli więc udowodnić, że nieprzypadkowo mimo tamtej przegranej, w samej lidze poradzili sobie od Astry lepiej. Pierwszą część sezonu zakończyli przecież wyżej od nowosolan.

I faktycznie, rewanżowe spotkanie obu drużyn tym razem potoczyło się zupełnie inaczej. Mecz był zacięty, jednak tym razem to zawodnicy z Głogowa byli górą. SPS Chrobry pokonał Astrę Nowa Sól 3:1. Pierwszego seta gospodarze wygrali do 25, kolejnego do 18. W trzecim secie

Tak SPS cieszył się z wygranej SPS Chrobry Głogów

Głogowianie byli w lepszej sytuacji. Astra w ostatnim czasie zmaga się z problemami kadrowymi i w lidze radzi sobie gorzej. O ile SPS mógł pochwalić się dziewięcioma wygranymi, to Astra miała ich sześć. Królewscy właśnie dopisali sobie kolejne - dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie. Mają też na koncie osiem przegranych. W sumie wywalczyli do tej pory 31 punktów i zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli.