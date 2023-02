Twierdza Kluczbork zdobyta! SPS Chrobry Głogów pokonał wicelidera

SPS Chrobry Głogów uwielbia sprawiać takie niespodzianki. Choć nie był faworytem w starciu w drugą drużyną ligi, to jednak wraca do Głogowa z tarczą. Królewscy zrobili coś, czego w tym sezonie nie zrobiła jeszcze żadna drużyna i pokonali KKS Mickiewicza Kluczbork na jego własnym terenie. Hala w Kluczborku do tej pory była niezdobytą twierdzą. Zmienił to SPS Chrobry Głogów.

Zawodnicy z Głogowa wygrali ten mecz 3:0 biorąc jednocześnie rewanż za spotkanie w rundzie zasadniczej, kiedy to głogowianie przegrali u siebie po zaciętym spotkaniu 2:3.

Kolejny mecz już 23 lutego o godz. 20.30. Na własnej hali Królewscy podejmą ekipę Olimpii Sulęcin.

Radość w szatni głogowian SPS Chrobry Głogów

Zobacz również: