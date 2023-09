Spółdzielnia Mieszkaniowa z Głogowa chce kolejnych obniżek ogrzewania. WIDEO

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zapowiedzi obniżenia taryfy ciepła w Głogowie o około 20 procent, oraz dopłatach z miejskiego budżetu do rachunków za ogrzewanie. Do zapowiedzianych działań odniósł się Mirosław Dąbrowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze' w Głogowie. I choć wszelkie obniżki to krok w dobrym kierunku, to jednak jego zdaniem - ogłoszone przez KGHM, Energetykę oraz WPEC działania dalekie są od satysfakcjonującego rozwiązania.

– Chcemy uświadomić, że w ciągu 14 miesięcy ceny ciepła wzrosły o 300 procent, od 80 złotych do 240. Obniżka jest zapowiadana na poziomie zaledwie 20 procent. Gdyby nie rządowa tarcza, to mieszkańcy właśnie na dzień dzisiejszy płaciliby 240 złotych. Rządowa tarcza, dzięki której mieszkańcy płacą mniej, powoduje to, że płacimy 190 zł za jednego gigadżula. Nie mamy żadnych sygnałów, żeby tarcza funkcjonowała po 1 stycznia, więc praktycznie jej działanie kończy się już w tym roku. A więc może paradoksalnie się okazać, że obniżka cen ciepła zapowiadana przez KGHM będzie od 1 stycznia podwyżką – mówi Mirosław Dąbrowski.