Spółdzielcze domki szeregowe na osiedlu koło głogowskiego cmentarza gotowe do wykończenia przez właścicieli

Zakończenie inwestycji planowane było na ten rok. Każdy z pięciu domków jest podłączony do systemu alarmowego. Szeregówki są gotowe do oddania właścicielom, którzy będą je wykańczać według własnego uznania.

Na działkach naprzeciwko cmentarza przy ulicy Świerkowej SM Nadodrze zbudowała pięć domów szeregowych. Wszystkie zostały sprzedane w stanie surowym zamkniętym bez wykonania robót wykończeniowych i zagospodarowania działki. Domy są parterowe z nieużytkowym poddaszem. Spółdzielnia sprzedawała domki za ok. 380 tys. zł.

Szeregówki Inwestora na sąsiedniej działce koło cmentarza

Swoje domki, także w systemie szeregowym, na sąsiedniej działce postawiła firma Inwestor z Głogowa. Nie są one tak zaawansowane, jak spółdzielni. Domy te mają powierzchnię ok. 115 mkw z garażem. Docelowo ma tam być w sumie 30 domów, w tym jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej ok. 140m2 z garażem

Głogowski Inwestor sprzedaje domy w stanie surowym otwartym z zadaszeniem.