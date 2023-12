Trzy potrącenia w dwa dni w Sławie i Wschowie. Policja apeluje o ostrożność

Z kolei przy ul. Wolsztyńskiej na przejściu potrącono 72-latkę. Śliska nawierzchnia sprawiła, że auto nie wyhamowało na czas. Tutaj skończyło się na urazie głowy.

– Do tego 20 grudnia w Sławie doszło do kolejnego potrącenia pieszej. 65- letnia kobieta chcąc przejść na drugą stronę drogi weszła pod koła nadjeżdżającego pojazdu. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności na drogach – dodaje oficer prasowa KPP Wschowa.