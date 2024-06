Renata Przemyk i zespół „Raz Dwa Trzy” gwiazdami 30. edycji Stachuriady Grochowicach. Program

W Grochowicach już po raz 30. szykuje się wielkie święto poezji, także tej śpiewanej. Ale nie tylko. Na polanę za wsią zjadą ludzie z całej Polski, by poczuć ducha poety Edwarda Stachury i wziąć udział w festiwalu muzyki z krainy łagodności. W tym roku Stachuriada została zaplanowana w w dniach 28 i 29 czerwca (piątek i sobota).

- Tradycyjnie impreza rozpocznie się w piątek, konkursem piosenki Pod Wielkim Dachem Nieba. Tego dnia na scenie zaprezentuje się 15 zespołów – informuje Iwona Adamczak, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. - Jury wybierze laureatów, by kolejnego dnia ich nagrodzić. Dodam, że do 15 czerwca spływają do nas wiersze nadsyłane na konkurs Jednego Wiersza o Dym Białej Lokomotywy. Także w piątek, 28 czerwca, ogłosimy laureatów i wręczymy nagrody.