Czesław Mozil Solo w Domu Kultury w Radwanicach. Artysta da koncert 24 maja. Są jeszcze bilety

Radwanie zapraszają na koncert Czesława Mozila . Ten nietuzinkowy artysta przyjedzie do Domu Kultury w piątek, 24 maja . Laureat pięciu Fryderyków, duńsko – polski piosenkarz, aktor dubbingowy i osobowość telewizyjna znana szerokiemu gronu z roli jurora, w którą wcielił się w jednym z talent show, zaprezentuje swój solowy repertuar w sali widowiskowej DK.

Czesław Mozil Solo to jedyne w Polsce, unikatowe połączenie koncertu muzycznego ze stand-upem, okraszonego błyskotliwymi komentarzami do otaczającej nas rzeczywistości. Artysta w łatwy sposób lawiruje między emocjami odbiorców, żadnego z nich nie pozostawiając obojętnym. Jeżeli nie macie Państwo jeszcze pomysłu, jak spędzić piątkowy wieczór, to koncert w Radwanicach będzie dobrym wyborem. Początek o godz. 19:00

Bilet na koncert kosztuje 80 zł.

Bilety kupiszTUTAJ