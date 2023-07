Rap Stacja Festiwal 2023. Trzydniowe święto rapu w Sławie przeszło do historii. Sobotnia impreza trwała do rana. Zdjęcia Grażyna Szyszka

Rap Stacja Festiwal 2023 przeszedł do historii. Trzydniowa impreza przyciągnęła do Sławy tysiące fanów nie tylko z Polski. Ostatniego dnia na scenie stanęli m.in. Oki, Montana, Żabson i Mata. Festiwalowe miasteczko bawiło się do świtu. Zobaczcie zdjęcia z finału festiwalu!