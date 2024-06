Święto gminy Radwanice ze Sławomirem i zespołem Boys. Piękna impreza w urokliwym parku. Zdjęcia

W miniony weekend świętowała Gmina Radwanice. W sobotę, 15 czerwca, podczas imprezy w parku sporo się działo. Były lokalne prezentacje artystyczne, a także gry i konkursy dla całych rodzin. Jak zwykle w Radwanicach nie zabrakło smacznego jedzenia. Stoiska 12 sołectw kusiły domowymi smakołykami, a gospodynie zadbały nawet o to, by serwować je w pięknych, kolorowych strojach.

Sławomir śpiewał w Radwanicach

Podczas festynu można było dołączyć do bazy dawców szpiku, a zachęcano do tego na specjalnym stoisku DKMS.

Paweł Piwko, wójt gminy i gospodarz imprezy chwalił lokalne wyroby oraz chętnie pozował do zdjęć z mieszkańcami.

W sobotni wieczór na odnowionej scenie radwanickiego parku wystąpiły zaproszone gwiazdy. Swoje największe przeboje śpiewał Sławomir, a także zespół Boys z muzyką disco polo.

Imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami z pokazem laserowym, a do tańca grał DJ Mateusz Żyta.