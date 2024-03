Sława oddała piękną, nowoczesną salę widowiskową. Zaproszeni goście byli zachwyceni

Stało się! W środę, 6 marca oficjalnie otwarto nowoczesną salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie. Na scenie symboliczną wstęgę przeciął burmistrz Sławy razem z zaproszonymi gośćmi. Obiekt robi spore wrażenie i zapewne będzie służył przez lata zarówno mieszkańcom gminy jak i turystom.

- Marzenia się spełniają! - mówił wyraźnie poruszony Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy podczas oficjalnego otwarcia obiektu. - Kilka lat temu, kiedy obiekt starej szkoły stał pusty, pomyślałem sobie, że to piękne miejsce na salę widowiskową. Te marzenia mnie bardzo przestraszyły, bo nie buło nas stać na to i nie mieliśmy szans na wybudowanie takiego obiektu. Ale one się spełniają. Po latach powstał projekt, znaleźliśmy źródło finansowe i dzisiaj jesteśmy w tym obiekcie. Mam wielką satysfakcję, że my sławianie, my mieszkańcy gminy doczekaliśmy się takiej sali.