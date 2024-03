Co dalej z obwodnicą Sławy? Wiemy, kiedy ma być ogłoszony przetarg na jej budowę

Na tę inwestycję czekają od lat mieszkańcy Sławy i okolicznych miejscowości. Czekają też głogowianie, którzy nad jeziorem mają swoje domy i działki. Budowa obwodnicy to także jedno z ważniejszych zadań dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W ubiegłym roku zadanie to zostało ujęte w planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Wyznaczono nawet ostateczny przebieg obwodnicy i policzono jej szacunkowy koszt na kwotę 47,7 mln zł.