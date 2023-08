Sierpień 2023 w Głogowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Kąpieliska czynne w Głogowie 29.07.2023 które to? W naszym kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku można się dzisiaj kąpać?Sprawdź, które obiekty są dziś czynne. Upewnij się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Głogowie. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w artykule. Przedstawiamy otwarte kąpieliska w Głogowie na naszej liście.

O włos od tragedii było w piątkowe popołudnie na drodze S3, gdzie ciężarówka wbiła się w auto służby drogowej zabezpieczającej miejsce, w którym doszło do pożaru auta.

Poznajcie historię kościoła św. Mikołaja w Głogowie - obecnie ruiny, która przez wieki była jedną z najważniejszych świątyń Głogowa. Mamy też dla Was ujęcia kościoła z lotu ptaka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Głogowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W budynku dawnego kina Jubilat w Głogowie trwają prace przygotowawcze do wielkiego remontu. Budowlańcy rozbierają stare wyposażenie kina - takie jak fotele widowni w sali kinowej.

Głogowski urząd miejski zachęca osoby mieszkające w Głogowie bez meldunku do zalegalizowania swojego pobytu. Nie każdy bowiem pamięta o tym, że przebywając gdzieś dłużej niż miesiąc musimy w danym miejscu się zameldować.

Nowe wieże lęgowe dla jerzyków w Głogowie to najnowszy krok do przyciągnięcia tych ptaków do naszego miasta. Ale nie jedyny. Wcześniejsze działania już przyniosły efekty.