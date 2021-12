Sieroszowice: Kapsuła Czasu KGHM. Trafiły do niej m.in. granulat miedzi i srebra, kryształek soli i karabińczyk himalaisty RED

Granulat miedzi, karabińczyk z wyprawy polskiego himalaisty to tylko niektóre z przedmiotów, które dziś, 17 grudnia, trafiły do kapsuły czasu wmurowanej Sieroszowicach, w miejscu odkrycia złóż miedzi, w latach 50. ubiegłego wieku. To wyjątkowa pamiątka na zakończenie jubileuszu KGHM.