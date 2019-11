Ruszowice nie chcą południowego wariantu obwodnicy Głogowa. Powiedzieli to na spotkaniu z inwestorem

Mieszkańcy Ruszowic dopytywali dziś, między innymi, o odległości budynków od nowej drogi, ale też o jej wpływ na komfort życia w jej pobliżu. Podkreślali, że poprowadzenie jej wariantem północnym, biegnącym przez tereny w pobliżu Huty Miedzi Głogów, i gdzie nie ma w pobliżu domostw, jest najbardziej właściwe. Wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny dodał też, że północnym wariantem opowiedziała się zdecydowana większość mieszkańców Serbów, Starych Serbów i Kluczy podczas wczorajszego spotkania. Dodał, że byłoby to najlepsze również dla straży pożarnej, która ma swoją siedzibę niedaleko planowanego węzła Słone. Przypomniał też o złożonym wniosku, dotyczącym wydłużenia obwodnicy za wieś Wilków.

Kolejnym argumentem za północnym wariantem, według mieszkańców Ruszowic, jest również to, że między hutą a Głogowem jest miejska strefa przemysłowa, a tam gdzie wytyczono południowy wariant to tereny pod rozbudowę rodzinną.

Przypomnijmy, że spotkania dotyczą czterech wariantów budowy obwodnicy Głogowa. Dwie z nich biegną po północnej stronie Głogowa, dwie południowe łączą się w okolicy Jaczowa w jedną trasę.

Ostateczny wariant przebiegu obwodnicy Głogowa wybierze komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy centrali GDDKiA w Warszawie. Ma to się stać pod koniec przyszłego roku.

Według wstępnych założeń oddanie do użytku obwodnicy Głogowa planowane jest na ok. 2027 rok.