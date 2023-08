Przysięga wojskowa w Głogowie. Żołnierze ślubowali na sztandar. WIDEO, FOTO

36 elewów wypowiedziało w sobotę w Głogowie słowa przysięgi wojskowej. Zakończyli tym samym blisko miesięczne szkolenie dla ochotników, które przeprowadzane było w 4. Batalionie Inżynieryjnym. W tej wzruszającej chwili towarzyszyli im bliscy, licznie zebrani na placu apelowym głogowskiej jednostki wojskowej. Dla samych młodych żołnierzy był to niezwykły moment.

– Przy samym składaniu przysięgi były ciarki, dreszcze. Godzinkę przed był lekki stres, choć samo składanie przysięgi już na spokojnie, bez stresu. Ale jak mówię, ciarki były podczas wypowiadania słów roty wojskowej. Bardzo przyjemne wspomnienie, będzie na pewno na całe życie. Chciałam się sprawdzić, czy się nadam do tego, no i tak podczas tego szkolenia dwudziestosiedmiodniowego bardzo mi się spodobało i myślę, że to jest właśnie ta rzecz, którą chcę robić w życiu – mówiła po przysiędze szer. elew Emilia Tomaszewska.