Rusza Giełda Wynalazczości pracowników KGHM. Miedziowa spółka poszukuje usprawnień proponowanych przez załogę

W KGHM rusza wyjątkowy program adresowany do pracowników miedziowej spółki. Jest to kolejna edycja Giełdy Wynalazczości. Pomysły na wynalazki można zgłaszać cały rok, jednak zgłoszenia z Giełdy mogą być dodatkowo gratyfikowane. Najlepsze, z poprzednich edycji, już zostały zastosowane w oddziałach KGHM.

Jak zgłosić projekt?

Udział w Giełdzie Wynalazczości jest prosty. Wystarczy pobrać arkusz zgłoszenia projektu dostępny w intranecie, wypełnić i przekazać do osoby odpowiedzialnej w oddziale lub centrali miedziowej spółki. Do tej pory pracownicy KGHM bardzo licznie brali udział w poprzednich edycjach Giełdy Wynalazczości. Część projektów już funkcjonuje w kopalniach, hutach i oddziałach miedziowego giganta.

Pomysły pracowników KGHM są już wdrożone

Kolejnym z takich przykładów jest montażownica do zakładania wykładzin segmentowych (popularnie zwanych modarami) w bieżniach kół linowych maszyn górniczych. Projekt został zgłoszony w Zakładach Górniczych Polkowice – Sieroszowice. Dzięki urządzeniu, zakładanie segmentowych okładzin stało się dużo mniej czaso- i pracochłonne. Wykorzystanie siłownika hydraulicznego który samoczynnie rozpiera się po wprowadzeniu do bieżni koła podnosi efektywność wymiany. Dotychczas elementy okładziny wymieniane były ręcznie przez co najmniej kilka osób i przy stosowaniu wymuszonej pozycji ciała. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie to zostało zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym UPRP ze względu na spełnienie wymagań prawnych umożliwiających ochronę wzorem użytkowym.