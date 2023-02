W KGHM testują chłodzącą kamizelkę dla pracowników. To ważące mniej niż kilogram dopasowane szelki RED

KGHM rozważa wprowadzenie chłodzących kamizelek dla pracowników kopalń. To odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wykorzystująca zjawisko termoelektryczne to projekt prowadzony ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kamizelka chłodząca waży obecnie poniżej 1 kg i ma formę dopasowanych do ciała elastycznych szelek