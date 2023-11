Uwaga! Drogowcy są już na ważnym głogowskim skrzyżowaniu! Od dziś jest ono częściowo zamknięte. Rozpoczyna się budowa ronda. Są objazdy!

Zamknięte jedno z najważniejszych skrzyżowań w Głogowie

Od dziś, tj. 6 listopada ruszają prace przy budowie nowego ronda w Głogowie. W związku z tym nastąpiło całkowite wyłączenie z ruchu skrzyżowania ulic Legnickiej, Piłsudskiego i Poniatowskiego, przez które biegnie także DK 12. To także trasa wylotowa z Głogowa w kierunku Polkowic. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnienia i objazdy potrwają kilka miesięcy.

Na czas prowadzonych robót wytyczone zostały objazdy zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Drogowcy apelują o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, a przede wszystkim do ustawionego oznakowania pionowego co zapewni bezpieczne prowadzenie ruchu objazdami oraz sprawną komunikację.