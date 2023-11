Rozpoczęła się druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

W Głogowie odbyła się pierwsza sesja drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. W jej trakcie zaprzysiężona nowo wybranych radnych reprezentujących wszystkie szkoły jednym w głównych punktów pierwszych obrad był wybór przewodniczącego rady. Walka o jego fotel była niezwykle wyrównana i wymagała aż trzech tur. Ostatecznie tytuł ten przypadł Miłoszowi Gołuńskiemu z II LO.

– Co chciałbym wnieść do Młodzieżowej Rady Miasta? To, żeby głos głogowskiej młodzieży został usłyszany – mówi nowy przewodniczący.