Rezerwy Chrobrego Głogów również wracają do pracy. Ruszyły przygotowania drugiej drużyny

Druga ekipa Chrobrego Głogów wróciła w tym tygodniu do pracy i rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu 2022/2023. Grający w 3. Lidze Chrobry II Głogów, który zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, ma przed sobą intensywny okres przygotowawczy, który potrwa przez styczeń i luty. W jego trakcie zawodników czekać będą sesje treningowe, ale również sparingi.

– Nie wszyscy zawodnicy grający w Chrobrym II jesienią trenują z resztą kadry, bo część z nich obecnie przygotowuje się z pierwszoligowcami. Nie tylko ci, którzy debiut w „jedynce” mają już za sobą, ale też inni, jak Natan Malczuk, Adrian Tworzydło czy Szymon Bartlewicz – informuje Biuro Prasowe głogowskiego klubu.

Choć do treningów rezerwy Chrobrego wróciły 9 stycznia, to nie znaczy to, że przez okres świąteczno-noworoczny zawodnicy byli całkiem wolni od pracy. Każdy z nich miał indywidualną rozpiskę treningową. Pierwszy dzień po powrocie zajęły pomiary ciała oraz zajęcia na siłowni.