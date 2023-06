Ruchy kadrowe w Chrobrym Głogów. Z klubem pożegna się siedmiu zawodników, w tym legenda

W sumie więc z klubem żegna się siedmiu zawodników. A wśród nich legenda, bo przecież Michał Iłków-Gołąb grał w pomarańczowo-czarnych barwach przez 11 sezonów, z niewielką przerwą na przygodę w Miedzi Legnica.

– Przez tyle lat było tyle sytuacji, że książki można pisać. Te osoby… to jest właśnie super, że dzięki grze w piłę można było poznać tylu ludzi. Super chwile to te przy awansie do pierwszej ligi. Pamiętam, że przed awansem była taka trochę huśtawka nastrojów, nerwówka. Zakończyło się to wszystko świętowaniem przed stadionem w środku nocy, przy którym czekała grupa kibiców, a później na rynku. Świetna sprawa. Tak samo, jak początki w pierwszej lidze, kiedy wyniki były różne, a kibice wspierali nas na maksa. Wreszcie ostatnie czasy i nasza przygoda z trenerem Djurdjeviciem prawie zwieńczona historycznym sukcesem. To będę pamiętał, ale to też daje kopa motywacji do kolejnych celów – wspomina swoje lata z Chrobrym zawodnik.