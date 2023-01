W Dalkowie pijany mężczyzna wszedł na dach zabytkowego budynku i zrzucał dachówki

Do tego przykrego zdarzenia doszło w nocy ze wtorku na środę (9-10 stycznia) na terenie zespołu pałacowego w Dalkowie, którymi gospodaruje Dendrofarma. Jeden z mieszkańców wsi, będąc pod wpływem alkoholu, wszedł na dach budynku, będącego dawniej domem stajennego i zdewastował budynek, zrzucając na ziemię dachówki.

Na miejsce została wezwana policja, która obezwładniła pijanego mężczyznę i zabrała go na komisariat. Przeciwko sprawcy zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z tytułu zniszczenia mienia a także gróźb karalnych kierowanych w stosunku do osób, które wezwały policję.

- 30-letni mężczyzna w chwili zatrzymania miał 2,3 promila alkoholu - informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP w Polkowicach. - Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i gróźb karalnych.

Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.