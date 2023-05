Dziś Chrobry Głogów zagra na wyjeździe z Odrą Opole. Gdzie obejrzeć mecz?

Chrobry Głogów zmierzy się dziś z Odrą Opole. Pomarańczowo-Czarni, którzy nie mają za sobą dobrych tygodniu, mierzą się z drużyną w jeszcze większym kryzysie. O ile głogowianie zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli, podczas gdy dzisiejszy rywal znajduje się na miejscu 16. i grozi mu spadek do niższej ligi. Dla Odry każdy punkt jest więc na wagę złota.

Czy Chrobry, który nie wygrał meczu od siedmiu kolejek, wreszcie przełamie się w starciu z rywalem w gorszej sytuacji? O tym przekonamy się 1 maja już o godz. 18. Wtedy to rozpocznie się spotkanie w Opolu. Odra na pewno łatwo wygranej nie odda, bo zespół od kilku kolejek zaciekle walczy o każdy punkt. Wiele wskazuje więc na to, że czeka nas emocjonujące spotkanie.

Jeśli chcecie zobaczyć ten mecz, a nie wybieracie się za zespołem do Opola, możecie na żywo obejrzeć go na platformie Polsat Box Go. Link do transmisji TUTAJ