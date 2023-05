Chrobry nie przepłynął Odry. Głogowianie przegrali z ekipą walczącą o utrzymanie

To już dziewiąte spotkanie z rzędu, w którym Chrobry Głogów nie zdołał wygrać. W tym czasie głogowianie zaliczyli trzy remisy i sześć porażek. Najnowsza pochodzi z wyjazdowego spotkania z Odrą Opole, w którym głogowianie mierzyli się z ekipą, która walczy o utrzymanie w lidze. I spotkanie to przegrali 0:1. Mecz był dość wyrównany, ale w drugiej połowie gospodarze podjęli większe ryzyko i bardziej skupili się na atakach. Przyniosło to dla nich pozytywny skutek.

Jedyna bramka tego spotkania padła w 77. minucie, kiedy to Mateusz Kamiński pewnie wykorzystał fakt, że piłka znalazła się w szesnastce i skierował ją prosto do bramki, pokonując Damiana Węglarza. W tym momencie zespół, dla którego każdy punkt jest na wagę złota mógł już skupić się na obronie i zrobił to - powstrzymując wszelkie próby wyrównania wyniku.