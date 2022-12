Przeszliśmy po tymczasowym moście na Starej Odrze w Głogowie! Kiedy pojadą po nim auta? Zobacz zdjęcia i film

Budowa tymczasowego mostu na Starej Odrze w Głogowie już na finiszu. Dwie strony wysokiego na ok. 5 metrów nasypu spina metalowy most, po którym przeszliśmy. Jest też kładka dla pieszych oddzielona od jezdni metalową konstrukcją. Trwają prace przy układaniu krawężników, utwardzaniu podłoża, a za kilka dni odcinek tymczasowej jezdni zostanie zalany asfaltem. Po obu stronach drogi nasyp ma być wyłożony i wzmocniony płytami.

Piesi będą chodzić po chodniku wysypanym kruszywem, a most pokonają specjalną kładką oddzieloną bezpiecznie od jedni dla samochodów.

Wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma terminu robót i w tym roku ruch z mostu na DK 12 zostanie przełożony na tymczasową przeprawę. Nie jest wykluczone, że nastąpi to jeszcze przed świętami.

