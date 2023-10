Trwa rozbiórka tymczasowego mostu na Starej Odrze w Głogowie. Zdjęcia

Tymczasowy most miał długość 35 metrów

Budowa obiektu tymczasowego rozpoczęła się w lipcu 2022 roku. Most miał długość 35 m, był dostosowany dla ruchu dwukierunkowego i został wyposażony w jednostronny chodnik. Całkowita długość objazdu wynosiła ok. 300 m.

Stawianie mostu wzbudzało ciekawość wśród głogowian, a nawet pojawiały się głosy, by zostawić go na stałe. Jak wyjaśniał zarządca drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie jest to możliwe, bo most został postawiony na podstawie pozwolenia na budowę, które określa także jego termin rozbiórki. Mosty składane z zasady są obiektami o krótszej żywotności i budowane są tylko w sytuacjach wyjątkowych, takich jak remonty lub awarie itp.