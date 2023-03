Przebudowa koszarowca w Głogowie. Zobacz jak przebiegają prace. ZDJĘCIA, FILM

Kilka dni temu minął rok, odkąd trwają prace nad przebudową dawnego koszarowca przy ul. Wojska Polskiego. Na zlecenie miasta firma Sobota gruntownie odnawia zabytkowy blok, w którym powstają 64 mieszkania komunalne. Zakończenie robót planowane jest na końcówkę tego roku, a na początku 2024 nastąpią odbiory techniczne.

– Budżet na to zadanie to około 25 milionów złotych, z czego 18.5 miliona to środki z dotacji w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach krajowych programów mieszkaniowych. Zatem to bardzo duże dofinansowanie, wynoszące 80 procent. Dzięki temu możemy tak dużo budować w naszym mieście, bo pozyskujemy ogromne pieniądze na budownictwo mieszkaniowe – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.