Prezes zarządu polkowickiego Aquaparku został zastępcą burmistrza Polkowic

Sebastian Sypko, dotychczasowy prezes polkowickiego Aquaparku zmienił pracę. Od 11 kwietnia jest zastępcą burmistrza Polkowic do spraw gospodarczych.

Nowy zastępca jest polkowiczaninem, absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach.

W 2000 r. ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku automatyka i robotyka (2000). Ukończył także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku zarządzanie (2002), Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku management development we współpracy z Bankiem Pekao SA (2009) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – MBA in Community Management (2020).

W Urzędzie Gminy Polkowice będzie m. in. nadzorował działalność Wydziału Komunalnego, Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Mienia Gminy.

W swojej karierze zawodowej pełnił m. in. kierownicze stanowiska w sektorze bankowym (m. in. jako dyrektor regionalny Bank Pekao SA), a ostatnio był prezesem zarządu Aquapark Polkowice Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego (2018-2022).

Sebastian Sypko zastąpił na stanowisku zastępcy burmistrza Polkowic Wojciecha Marciniaka, który odszedł z tej funkcji w marcu br. na własną prośbę.

