65 lat temu Jan Wyżykowski z zespołem odkrył koło Sieroszowic złoża miedzi. Poznajcie historię odkrywcy

– Myślę sobie, że gdyby nie nieustępliwość i konsekwencja w działaniu, trwanie przy swoich przekonaniach jednego człowieka to być może nas wszystkich na tym placu by nie było – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Za nami bawią się dzieci. Ich też może by tu nie było, gdyż nie byłoby tych wszystkich, którzy tu przyjechali, by wydobywać miedź. I dzięki temu jednemu człowiekowi jesteśmy tutaj wszyscy, jest region, jest Zagłębie Miedziowe, jest firma, która zajmuje siódme miejsce na świecie jeśli chodzi o wydobycie miedzi i pierwsze lub drugie w wydobyciu srebra. Umożliwił to jeden człowiek: dr Jan Wyżykowski. I za to oddajemy mu dzisiaj hołd.