W Polkowicach oddano nowe rondo. To ważne skrzyżowanie Kopalnianej i Działkowej

Skrzyżowanie ulic Kopalnianej i Działkowej jest już rondem. Po ośmiu miesiącach budowy oddano je do użytku tuż przed 1 listopada. W oczekiwaniu na nowe rondo kierowcy musieli jeździć wyznaczonymi objazdami.

Aby zbudować pas drogowy potrzebne było pozyskanie nowych terenów. Uporządkowano także istniejącą infrastrukturę podziemną. Wykonano kanalizację deszczową, teletechniczną i elektryczną. Przebudowano również ponad 160-metrowy odcinek ulicy Kopalnianej od skrzyżowania w kierunku ZWR Polkowice.

Nowe rondo zostało zbudowane w ramach programu burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego „Bezpiecznie na szychtę”.

– Skrzyżowanie ulic Działkowej z Kopalnianą to najważniejsza inwestycja drogowa w gminie Polkowice w tym roku. Każdego dnia poruszają się tędy tysiące samochodów. Na tym skrzyżowaniu dochodziło do wielu kolizji. Mieszkańcy gminy długo na nią wyczekiwali, dlatego to przedsięwzięcie było jedną z moich obietnic wyborczych, której dotrzymuję. Teraz ruch będzie płynny i zmniejszy się liczba wypadków. Poprawiamy bezpieczeństwo i komfort podróżowania na strefę ekonomiczną i do zakładów górniczych. I to jest najistotniejsze – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.