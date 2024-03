Prasówka 19.03.2024 Głogów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głogowa

Rafael Rokaszewicz, kandydat na prezydenta Głogowa oficjalnie przedstawił swoją drużynę. Zrobił to podczas piątkowej (15.03.) konferencji prasowej, którą zorganizował na Bulwarze Nadodrzańskim.

Prasówka 19.03 Głogów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Sławie to dość znana postać. Jego imię nosi szkoła podstawowa i jedna z ulic. Franciszek Niewidziajło brał udział w walkach o Kołobrzeg służąc 7. Pułku Kołobrzeskim. I to właśnie on 18 marca 1945 roku dokonał uroczystego aktu zaślubin Polski z morzem.