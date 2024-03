Czułem się bezdomny, nikomu niepotrzebny - wyznaje ks. Sebasiatian Kluwak. Proboszcz z Białołęki ma za sobą wyjątkowo trudny czas

- Czułem się bezdomny, bezrobotny i nikomu nie potrzebny. Zdawałem sobie też sprawę z cierpienia moich rodziców. Gdyby coś mi się stało, mama by tego nie przeżyła. Czułem się z tym wszystkim bardzo źle. Najpierw pobyty w szpitalach, potem pomieszkiwanie u Cichych Pracowników Krzyża i na parafii w Nowej Soli. Ciągle byłem gdzieś gościem, musiałem się pytać, czy mogę mogę tu jeszcze spać, czy mogę tu jeść. Nie miałem domu… - mówi szczerze o swoich doświadczeniach sprzed kilku miesięcy. - Dlatego bardzo się cieszę, że ksiądz biskup pozwolił mi wrócić do Białołęki, bo to mnie leczy. Owszem, w parafii jest co robić, są różne problemy do rozwiązania, ale to mnie leczy, tak samo jak praca z osadzonymi z zakładu karnego czy z zakładu poprawczego. Chcę tu być jak najdłużej.