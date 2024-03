Powstaje Głogowski Klaster Energetyczny. Samorządy współpracują, by pozyskać pieniądze z KPO

– To bardzo ważne porozumienie. Ostatnie zmiany przepisów zachęcają do tworzenia klastrów. My spotykamy się tutaj, ponieważ utrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie klastra i doprecyzowanie jego strategii. Samo to dofinansowanie, 300 tysięcy, może nie jest duże. Ale najważniejsze jest to, że zostaliśmy zakwalifikowani do projektu, którego perspektywy są znaczące i podpisanie tego porozumienia otwiera nam ścieżkę do pozyskania środków z Krajowego Programu Odbudowy – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.