Podwójne zabójstwo w Kotli. Jest akt oskarżenia dla Julii K. za śmierć dziadka i jego kolegi

– W godzinach popołudniowych dziadek oskarżonej i jego kolega oraz oskarżona spożywali wspólnie w domu alkohol, po czym doszło do kłótni pomiędzy tymi osobami. W wyniku tej kłótni oskarżona zadała ciosy nożem obu pokrzywdzonym, skutkiem czego ponieśli śmierć na miejscu. Zaalarmowana przez sąsiadów o dochodzących z domu odgłosach kłótni, przebywająca poza domem matka oskarżonej, wróciła do domu, gdzie ujawniła ciała dwóch wymienionych mężczyzn. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził ich zgon. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali znajdującą się przed tym domem nietrzeźwą Julię K. Przed przybyciem policji oskarżona umyła się i przebrała – relacjonuje wydarzenia z czerwca ubiegłego roku Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Wszędzie było pełno krwi

Gdy byliśmy wtedy na miejscu tragedii sąsiedzi opowiadali, że Julia K. potrafiła być bardzo agresywna. Z kolei o jej ofiarach mówili, że byli nieszkodliwi. Policja była częstym gościem przy ul. Szkolnej, gdzie mieszkała Julia K. Nic jednak nie mogło przygotować na to, co stało się w przeddzień Bożego Ciała. Wnętrze domu miało być całe pokryte krwią. To bardzo prawdopodobne, zważywszy na to jak 20-latka potraktowała swoje ofiary.