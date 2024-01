Głogów sprzed 100 lat. Imponujące kamienice, bogate wille, nowe osiedla na zdjęciach. Mamy też kadry z powojennego miasta

Tuż przed wojną Głogów liczył 33 tys. mieszkańców

Na rozwój miasta pod koniec XIX w. pozwoliło przesunięcie granic umocnień. Po zlikwidowaniu murów miejskich miasto przeżyło boom budowlany, a liczba ludności wzrosła. O ile w 1900 roku Głogów zamieszkiwało 24 tysiące osób, to w 1939 liczba ta wzrosła do 33 tysięcy.

Głogów na zdjęciach sprzed 100 lat wyglądał pięknie. Był zabudowany imponującymi kamienicami, willami, gmachami i kościołami.

Zapewne sporą zasługę miał w tym Josef Stübben(1845 – 1936), jeden z najbardziej cenionych miejskich planistów w ówczesnych Niemczech, którego władze ówczesnego Glogau zaangażowały do stworzenia długookresowego planu rozwoju miasta Głogowa. To za jego przyczyną stworzono w kolejnych latach ciąg zieleni na terenie pozostałym po okalających centrum miasta bastionach.

W mieście pracowała fabryka pieców, maszyn, zegarów i browar.