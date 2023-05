Nagi mężczyzna na dworcu w Legnicy próbował zgwałcić kobietę. Trafi na 10 lat do więzienia

Pod koniec kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Legnicy skazał Grzegorza K. na 10 lat więzienia z próbę gwałtu. Kolejne 3 miesiące więzienia otrzymał za narkotyki. Mężczyzna musi też zapłacić kobiecie 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Za czyn, którego dopuścił się Grzegorz K. legnicka prokurator domagała się kary 12 lat więzienia, oraz 20 tys. złotych dla pokrzywdzonej.

- Kara dziesięciu lat więzienia za próbę gwałtu dla mężczyzny jest sprawiedliwa. Trzeba pamiętać, że działał on w warunkach recydywy. W pozostałym zakresie będziemy zastanawiali się nad apelacją. Chodzi o wysokość zadośćuczynienia, które jest dużo niższe niż to, o które wnioskował prokurator, i karę za posiadanie narkotyków. Prokuratura zwróciła się do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku - wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.