Uwięzili i torturowali człowieka. Ofiara uciekła im przy komendzie w Polkowicach. Jest akt oskarżenia

Brutalny atak na mieszkańca Polkowic miał miejsce na początku tego roku, dokładnie 9 stycznia - wieczorem. Mężczyzna wychodził od kolegi, kiedy na klatce schodowej spotkał dwóch, znanych mu mężczyzn. Zaatakowali oni polkowiczanina, pobili go rękoma oraz maczetą, a następnie groźbami zmusili do pójścia z nimi. Zabrali go do mieszkania jednego z oskarżonych, gdzie dotarło dwóch kolejnych mężczyzn. Tak zaczął się koszmar.

– Wszyscy czterej oskarżeni - po zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego w postaci bicia wymienionego rękoma i kopania po całym ciele, zabrali w celu przywłaszczenia posiadany przez niego telefon komórkowy, portfel z drobnymi pieniędzmi oraz dowód osobisty. Tej samej nocy oskarżeni prowadzali pokrzywdzonego w różne miejsca na terenie Polkowic, bijąc go, kopiąc, podpalając mu włosy, opluwając oraz wyzywając wulgarnymi słowami – relacjonuje Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.