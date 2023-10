Głogów: 1 listopada autobusem na cmentarz za darmo. Będzie ich też więcej. WIDEO

1 listopada wielu głogowian ruszy na cmentarze. Jak zawsze można spodziewać się sporych korków przy dojazdach. Warto więc zostawić auto na parkingu lub w garażu. Tym bardziej, że komunikacja miejska przygotowała dla mieszkańców specjalną ofertę, a w Dniu Wszystkich Świętych przejazdy będą bezpłatne.

– Warto zostawić samochód w domu i skorzystać z usług komunikacji miejskiej. Można powiedzieć, że cyklicznie, co roku rozszerzamy ofertę przewozową na przejazdy w kierunku do cmentarza na osiedlu Brzostów. W tym roku również autobusy będą tam dojeżdżać między godziną 8:00 a godziną 20:00. Z tym, że od 9 do 17 odjazdy będą zaplanowane średnio co 7,5 minuty, więc ta częstotliwość jest dość duża, więc każdy będzie mógł skorzystać z dogodnego dojazdu autobusami – mówi Kamil Grzybowski, kierownik Działu Przewozów Pasażerskich KM Głogów.