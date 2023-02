Pod Widziszowem kończą budowę fotovoltaicznej farmy. Ile firmy płacą rocznie za dzierżawę hektara?

Powiat głogowski to dobre miejsce na fotowoltaikę, bo jest doskonale nasłoneczniony

W ubiegłym roku pisaliśmy też o planach budowy innej, dużo większej farmy fotovoltaicznej w naszym powiecie. Chodzi o teren o powierzchni blisko 140 hektarów w Gminie Głogów, który został wykupiony na ten cel od prywatnej osoby. Mowa o inwestycji mocy do 50 MW.

Na terenie koło osiedla Widziszów i Nosocice kończą budowę dużej farmy fotovoltaicznej. Teren o powierzchni około 14 hektarów wydzierżawiła od miasta firma z Wrocława. Czas dzierżawy wynosi 25 lat. Na farmie trwają już ostatnie montaże paneli. Są przytwierdzane do stelaży, którymi zabudowano pole między kanałem a Widziszowem. Jak się dowiedzieliśmy, nie jest wykluczone, że w maju inwestycja będzie gotowa do odbioru.

Powiat głogowski to dobre miejsce na fotowoltaikę, bo jest doskonale nasłoneczniony

Teren Głogowa i okolicy jest dla fotowoltaiki doskonałym miejscem. Jak informuje portal farmy.pl, w Głogowie na każdy płaski metr kwadratowy średnio pada 1113 kWh rocznie, przez co Głogów ma doskonałe nasłonecznienie.

Panele fotowoltaiczne na farmie dodatkowo są nachylone tak, aby ich powierzchnia była jak najbardziej prostopadła względem padania promieni słonecznych. Wszystko po to, by mieć z nich jak najwyższą wydajność.

Jak się dowiedzieliśmy, przez portal farma.pl z powiatu głogowskiego zgłasza się wiele osób chcących wydzierżawić swoje pole na ten ce.