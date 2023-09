Poczta Polska wydała znaczek upamiętniający 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski. W Legnicy mieli oni swój sztab

– Rocznica opuszczenia przez wojska radzieckie Legnicy to dla naszej Ojczyzny moment pełen symboliki. Historia Polski pełna jest chwil prób i triumfów na drodze do pełnej suwerenności i niepodległości. Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe, Legnica pamiętają doskonale wydarzenia sprzed 30 lat. Wydany dziś znaczek podkreśla ich znaczenie dla przeszłych i przyszłych pokoleń Polaków. Pamiętamy i będziemy pamiętać o wrześniu 1993 roku, nie po to by patrzeć za siebie, ale po to by nie ustawać w wysiłkach i działaniach związanych z budową bezpiecznej i ekonomicznie, i militarnie Polski. Zwłaszcza teraz, gdy za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie rozgrywa się wojenny dramat – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.