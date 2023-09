Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów trafią do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Głogowianie też jadą na to wydarzenie

Przekazanie relikwi odbędzie się podczas odpustu Matki Bożej Różańcowej w diecezjalnym sanktuarium w Rokitnie w sobotę, 7 października bieżącego roku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10, a mszy odpustowej sprawowanej o godz. 12.00 będzie przewodniczył abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski.

- Ci Błogosławieni Męczennicy dają nam „przykład jakże niezwykłej rodziny, która osiągała świętość w zwyczajnych okolicznościach życia. […] Ukazują przede wszystkim piękno i wartość małżeństwa opartego na Chrystusie, gdzie Boża łaska jest fundamentem wszystkiego. Ich miłość realizowana w codzienności może również motywować do otwartości na życie oraz do wzięcia odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Heroiczna postawa miłości wobec bliźnich, powinna pobudzać nas do życia nie tyle dla własnej wygody czy chęci posiadania, ale do życia będącego darem siebie dla innych” (List pasterski KEP dotyczący beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga dzieci) – czytamy w komunikacie biskupa Tadeusza Lityńskiego.