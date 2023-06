Ostrzeżenie pogodowe dla Głogowa! Kolejny dzień z możliwymi burzami i ulewami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie pogodowe dla części Dolnego Śląsku, w tym dla Głogowa i powiatu głogowskiego. Podobnie jak w piątek, także w sobotę mogą w naszym regionie wystąpić burze z ulewami. Możliwy jest także grad.

– Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad – czytamy w komunikacie IMGW.

Prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognozy wynosi 80 procent.

Burza i silna ulewa dały się we znaki mieszkańcom Głogowa w piątek, kiedy to po nawałnicy ulice w mieście zamieniły się w potoki. Doszło też do zalania wielu obiektów. Z wodą walczono m.in. w siedzibie klubu sportowego Legion Głogów.

Prognoza na sobotę ostrzega przed burzami od godz. 12 do 20.