Martyna Kierczyńska pierwszą Polką w historii walczącą w federacji ONE Championship

Już w najbliższy piątek (16 lutego) w stolicy Tajlandii odbędzie się gala One Fight Night organizowana przez największą azjatycką organizację One Championship. Podczas walk w Bangkoku na słynnym Lumpinee Boxing Stadium zobaczyć będzie można też głogowiankę - Martynę Kierczyńską. Zawodniczka Legionu Głogów jako pierwsza Polka w historii podpisała kontrakt z tą największą na świecie organizacją sztuk walki. ONE Championship organizuje walki w formułach muaythai, K1 oraz MMA.

– Martyna już kilkukrotnie udowadniała, że jest najlepszą w historii polską zawodniczką Muaythai. Jako jedyna zdobyła złoto Igrzysk Europejskich, złoto Światowych Igrzysk Sportów Walki. Była trzykrotną Mistrzynią Świata - zawodowo i amatorsko w Muaythai a także w K1. Teraz przyszedł czas na najlepszą organizację na świecie - ONE Championship. Martynka miała walczyć dopiero 9 marca ale dostaliśmy propozycję walki już teraz – mówi trener Maciej Domińczak.