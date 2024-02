Jutro kolejny protest rolników w regionie. Będą utrudnienia na DK 12

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, trwają rolnicze protesty w sprawie unijnej polityki rolnej. Zgodnie z zapowiedziami kolejne demonstracje odbędą się także w naszym regionie. W piątek, 9 grudnia, rolnicy zbiorą się w Głogowie aby ruszyć w kierunku Leszna, gdzie odbędzie się główny protest. Tam połączą siły z rolnikami z regionów Wschowy oraz Leszna. Planowana jest blokada ruchu na Drodze Krajowej nr 12 w okolicach zjazdu na S5.

Według planów z Głogowa do Leszna wyruszy około 150 ciągników. Uczestnicy protestu zbiorą się w piątek o godz. 9 w okolicach Mostu Tolerancji - zaczną jednak zjeżdżać się już wcześniej. Z całego regionu do Leszna ma zjechać od 700 do nawet 800 maszyn.

Podczas ostatniego protestu w Głogowie, który zorganizowano 24 stycznia, w okolicach Mostu Tolerancji pojawiło się mnóstwo maszyn i kilkaset osób. Frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów. Demonstracje organizowane są m.in. przeciw polityce Zielonego Ładu, której gospodarze zarzucają niszczenie produkcji rolnej i hodowli w UE. Oprócz tego protesty skierowane są przeciw opóźnieniom w wypłacie dopłat bezpośrednich. Zwracają też uwagę na wielki import towarów rolnych i żywności z Ukrainy, gdzie rolnicy nie muszą spełniać tak wymagających norm jak ci z UE.

