Ochotnicze Straże Pożarne z całej Polski otrzymają wsparcie od KGHM. Fundacja Polskiej Miedzi przeznacza na to 5 mln zł

Fundacja KGHM Polska Miedź rusza z konkursem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju. Wartość programu to 5 mln zł. Jednostki OSP mają szanse na dofinansowanie do zakupów sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego czy medycznego.

Darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź otrzymają najlepsze projekty, które polegają na zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Sprzęt ma pomóc w zapobieganiu i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych.

Jak informuje KGHM, celem konkursu jest przede wszystkim podniesienie skuteczności akcji ratowniczo-gaśniczych i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom kraju. Fundacji KGHM zależy również na podniesieniu efektywności działań prowadzonych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z różnymi formacjami.

– Specyfika pracy w KGHM sprawia, że w sposób szczególny doceniamy znaczenie wszystkich instytucji stojących na straży bezpieczeństwa i podejmujących interwencje w sytuacji zagrożenia. Stąd z jednej strony stale rozwijamy naszą Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, która należy do najlepszych na świecie, a z drugiej, od lat angażujemy się we wspieranie między innymi Ochotniczych Straży Pożarnych. Program, który dziś inicjujemy to rozwinięcie długoterminowej współpracy i nasza cegiełka do wzmocnienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – mówił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.