Wielka przeprowadzka urzędu gminy Kotla. Wójt i urzędnicy przenieśli się do szkoły w Chociemyśli

Przeprowadzka urzędu gminy to nie byle jakie wyzwanie i spore logistyczne przedsięwzięcie. Doświadczyli tego właśnie wójt i urzędnicy gminy Kotla, którzy 1 kwietnia spakowali wyposażenie swoich biur w kartony i nie dość, że przenieśli się do innego budynku, to jeszcze do innej miejscowości. Przez blisko rok tymczasową siedzibą UG jest szkoła w Chociemyśli.

Powód?

- Budynek urzędu gminy zostanie gruntownie przebudowany – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski. - Przewieźć cały urząd, z dokumentacją, z archiwami i potem, rozpakować, żeby funkcjonował to przyznam, dość pracochłonne zdanie. Od kilku dni wszyscy pracownicy są w to zaangażowani, w strojach bardziej roboczych uwijają się, aby jak najszybciej zacząć normalną pracę, a budynek gminy oddać w ręce firmy, która zajmie się jego przebudową.