Ochotnicza Straż Pożarna Kłobuczyn wydała dwa kalendarze na 2024 rok. Są już rozprowadzane wśród mieszkańców

OSP w Kłobuczynie (gmina Gaworzyce) wydała kalendarze na 2024 rok. To już taka strażacka tradycja, którą znają mieszkańcy. W tym roku druhowie przygotowali dwa różne kalendarze do wyboru.

Pierwszy to kalendarz wielostronicowy o tematyce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce ponad 35 lat. W kalendarzu znalazły się fotografie z wydarzeń, w których brali udział członkowie MDP Kłobuczyn w przekroju wielu lat.