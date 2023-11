OSP Białołęka ma nowy wóz pożarniczy. „Boguś” zaparkował już w remizie

- Na to potrzeba dodatkowo około 50 - 60 tysięcy złotych. Będziemy się starać, by zdobyć te pieniądze – dodaje Przemysław Bobrowski, który jest prezesem OSP od lutego tego roku. Zaznacza jednak, że nowy wóz to wspólny sukces, także poprzedniego prezesa jednostki Piotra Kołodzieja.