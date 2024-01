Kup sobie strażacki wóz za jedyne 10 tys. zł. Samochód sprzedaje OSP Gaworzyce

Strażacy z OSP w Gaworzycach wystawili na sprzedaż samochód pożarniczy marki Iveco Magirus, rocznik 1993. Za czerwony wóz ustalono cenę minimalną w wysokości 10 tys. zł Jak czytamy w ogłoszeniu, to już drugi przetarg na samochód, który służył miejscowym strażakom przez wiele lat. Jego wartość ustalił rzeczoznawca i nie podlega obniżeniu.

Właścicielem 31-latka zostanie ta osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę. Strażackie auto można oglądać od poniedziałku do piątku w Gaworzycach, po uprzednim ustaleniu tego z prezesem OSP Tadeuszem Kocikiem.

Oferty można składać do 5 lutego do godz. 9 w urzędzie gminy w Gaworzycach. Ich otwarcie zaplanowano pół godziny później urzędzie gminy w Gaworzycach.