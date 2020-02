Obwodnica Głogowa i drugi most w rządowym programie budowy 100 obwodnic

Mamy kluczowy moment, czyli wpisanie tak upragnionej przez mieszkańców budowy obwodnicy do rządowego programu. W imieniu własnym, ale przede wszystkim głogowian dziękuję panom posłowi i ministrowi za zaangażowanie. Jesteśmy na pierwszym miejscu wojewódzkiej listy, a to dlatego zapewne, że mamy przecież w trakcie realizacji dokumentację środowiskowo-techniczną, a to gwarantuje ciągłość realizacji.

Poseł Zubowski zaznaczył, że obwodnica Głogowa to jedna z kosztowniejszych inwestycji, bo jej szacowana wartość to ok. 1 mld zł. – Spodziewamy się, że czwartym kwartale tego roku, a najpóźniej w pierwszym następnego, zostanie dokonany wybór wariantu obwodnicy. Wstępnie, rozpisanie przetargu na budowę obwodnicy Głogowa planowane jest na koniec 2022 roku, ale precyzyjnie nikt dokładnego terminu nie może podać.

Poseł zaznaczył też, że inwestycja ma być finansowana m. in. budżetu państwa, z tak zwanej opłaty paliwowej.